Глава РЖД в 2019 году заработал почти 450 млн рублей

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Доход гендиректора РЖД Олега Белозерова в 2019 году составил 449,669 млн рублей, что вдвое превышает его заработок за прошлый год, следует из материалов компании. В 2018 году Белозеров заработал более 220 млн рублей.

В РЖД уточнили, что сумма складывается из дохода по основному месту работы и дохода от вкладов в банках. Белозеров при этом не владеет каким-либо движимым или недвижимым имуществом, в его безвозмездном бессрочном пользовании находится квартира в Москве площадью 193 кв. м.

"В 2019 году были подведены итоги производственно-финансовой деятельности компании за трехлетний период. Все запланированные на 2016-2018 годы показатели эффективности были выполнены. В соответствии с положением о системе вознаграждения, утвержденным советом директоров членам правления компании по решению совета директоров, было выплачено долгосрочное (трехлетнее) вознаграждение. Таким образом, доход генерального директора в 2019 году обусловлен итогами работы ОАО "РЖД" за последние три года", - пояснили журналистам в пресс-службе холдинга.

В собственности супруги Белозерова находится квартира в Москве площадью 193 кв. м и машиноместо площадью 14,4 кв. м. Она владеет тремя автомобилями: ГАЗ М-21 1963 года выпуска, ГАЗ 21И 1960 года выпуска и Land Rover Range Rover 2015 года выпуска.