США выделили Украине $18,3 млн в виде гуманитарной помощи в связи с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов с начала пандемии нового коронавируса выделили Украине $18,3 млн в виде медицинской и гуманитарной помощи. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Госдепартамента.

"США предоставляют помощь по линии Госдепартамента и через Агентство США по международному развитию (USAID) <...> Украине на сумму примерно $18,3 млн", - говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства. В нем подчеркнули, что эти средства призваны "улучшить возможности местных учреждений здравоохранения по оказанию помощи больным и борьбе с дальнейшим распространением COVID-19", а также смягчить социально-экономические последствия "в том числе для затронутых конфликтом жителей на востоке Украины".

Всего с начала вспышки коронавируса власти США выделили более $1,6 млрд на "чрезвычайную медицинскую, гуманитарную, экономическую" помощь различным странам, международным и неправительственным организациям по всему миру. В частности, средства были выделены Белоруссии ($1,7 млн), Казахстану (более $3,1 млн), Киргизии (более $3 млн), Таджикистану (около $866 тыс.), Туркмении (около $920 тыс.), Узбекистану (около $3,9 млн, Армении (более $4 млн), Азербайджану (более $5 млн), Грузии (более $3,3 млн), Молдавии (почти $2,2 млн).

Кроме того, США направили более $39,4 млнАфганистану, $49,5 млн Ираку, около $13,6 млн Ливии, около $32,4 млн Сирии, около $18,7 млн Йемену, около $10,4 млн Турции. Более $13,7 млн выделено "на гуманитарную помощь жителям Венесуэлы", говорится в сообщении Госдепартамента.