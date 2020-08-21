Индексы на бирже в Нью-Йорке выросли, локомотивом стали акции технологических компаний

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Ключевые биржевые индексы в Нью-Йорке к завершению сессии в пятницу продемонстрировали уверенный рост.

Как следует из данных на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи, промышленный индекс Dow Jones поднялся на 202,02 пункта (0,73%), до отметки 27 942,75. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 12,90 пункта (0,38%) и оказался на отметке 3 398,41. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 52,09 пункта (0,46%) до отметки 11 317,04.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI к концу сессии понизилась на 0,19% и оказалась на уровне $42,27 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото понизилась на 0,14% до $1 944,40 за тройскую унцию.

Как отметила газета The Wall Street Journal, "ралли наблюдается отнюдь не во всех сегментах рынка", поскольку быстрее всего растут акции тех компаний, кто сумел перестроиться в период пандемии и перевел сотрудников на удаленный режим работы. "Именно это и наблюдалось на рынке в пятницу, - отметила газета. - Курсы акций технологических компаний росли быстрыми темпами: акции Apple, капитализация которой на этой неделе достигла 2 трлн долларов, выросли на 4%, а акции Nvidia - на 4,1%".

"Не вижу никаких факторов, которые помешали бы дальнейшему перетоку средств в ценные бумаги американских компаний, - привела газета мнение эксперта по операциям с ценными бумагами Майка Льюиса. - Если инвесторам нужен гарантированный доход, то у них не слишком широкий выбор".