{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: TikTok оспорит указ Трампа, требующий прекратить сделки с ByteDance

TikTok также собирается оспорить классификацию сервиса как угрозу национальной безопасности США

ТАСС, 22 августа. Администрация TikTok готовится обжаловать указ президента США Дональда Трампа, обязующий китайскую компанию ByteDance отказаться от всех связанных с этой социальной сетью активов на американской территории. Такую информацию распространил телеканал CNBC, ссылающийся на осведомленные источники.

На эту тему
TikTok и "воровство американских технологий". Отношения США и Китая вновь обостряются

По их данным, иск может быть подан уже в понедельник. Кроме того, администрация TikTok собирается оспорить классификацию сервиса Белым домом как угрозу национальной безопасности США.

31 июля Трамп объявил, что планирует запретить TikTok на территории своей страны. 3 августа он заявил, что Microsoft или другая американская компания должна заключить сделку по приобретению TikTok у ByteDance до 15 сентября, иначе работа соцсети будет поставлена вне закона. Опасения администрации США в отношении TikTok связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.

14 августа Трамп подписал исполнительный указ, обязующий ByteDance и ее дочерние компании в течение 90 дней с момента публикации документа (с возможностью продления на 30 дней) отказаться от всех связанных с соцсетью активов на американской территории. Кроме того, ByteDance должна избавиться от всех данных пользователей, полученных от TikTok и объединенной с ней соцсетью Musical.ly, а затем отчитаться об этом перед Комитетом по иностранным инвестициям США.

Теги
СШАКитай
Индексы на бирже в Нью-Йорке выросли, локомотивом стали акции технологических компаний
Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI к концу сессии понизилась на 0,19% и оказалась на уровне $42,27 за баррель
Читать полностью