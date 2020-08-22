В Аргентине заморозили цены на интернет и мобильную связь из-за пандемии

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 августа. /ТАСС/. Правительство Аргентины решило из-за пандемии заморозить до конца года цены на интернет, мобильную связь и телевидение, а также запретить дальнейшее повышение тарифов без согласования с властями. Соответствующий указ был опубликован в субботу в "Официальном бюллетене Аргентинской Республики".

"Приостановить в рамках чрезвычайной ситуации, действие которой было расширено указом номер 260/60, любое повышение цен или их изменение до 31 декабря 2020 года", - говорится в документе.

Согласно указу, интернет, мобильная связь и телевидение провозглашаются "услугами исключительной важности". Как пояснил президент Альберто Фернандес, таким образом власти страны "гарантируют, что у всех [граждан] есть к ним доступ". "Как следствие, повышение цен будет невозможно без предварительного одобрения государством", - написал он в Twitter.

По данным Национального института статистики и переписи населения Аргентины, интернетом в стране пользуются 79,9% населения (данные за 2019 год). Уровень бедности в республике по итогам 2019 года составлял 35,5%.