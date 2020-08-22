В России осенью может стартовать программа чартерных субсидий для поддержки туроператоров

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Действие субсидии для туроператоров, понесших расходы на организацию чартерных полетных программ по России, может начаться в октябре-ноябре 2020 года. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в интервью телеканалу РБК .

Кешбэк за тур: как получить компенсацию за путешествие по России

"Нам очень импонирует чартерная субсидия, которая, в зависимости от продолжительности перелета, будет давать скидку туроператору. <...> И мы надеемся, что в октябре-ноябре уже будет заявлен старт новой программы", - сказал Горин.

Он отметил, что подобная программа действовала и в прошлые годы, но только для ограниченного круга регионов России, объем финансирования составлял порядка 320 млн рублей.

По словам Горина, скидка будет варьироваться от 2 тыс. до 15 тыс. рублей. "Это не кешбэк, это совершенно отдельная программа поддержки внутренних перевозок. Ведь у нас в турпакете самое дорогое - это авиабилет", - добавил он.

Действующая система поддержки туроператоров по приоритетным туристическим маршрутам была запущена правительством РФ в 2018 году. В перечень субсидируемых маршрутов входят Краснодарский край (без Сочи), Республика Карелия, Приморский край, Тюменская область, Республика Алтай и Алтайский край, Республика Бурятия, Камчатский край, Иркутская и Сахалинская области, а также Архангельская область и Вологодская область в рамках маршрута "Серебряное ожерелье". Ранее Ростуризм предложил отменить этот перечень и сформировать новый расширенный список регионов-участников программы.