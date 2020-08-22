В Северной Осетии уровень платежей бюджетных потребителей газа вырос до 111%

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 августа. /ТАСС/. Уровень платежей за газ потребителей Северной Осетии вырос в январе-июле до 111% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Задолженность бюджетных потребителей республики снизилась на 29,3 млн рублей, сообщили в субботу в пресс-службе ООО "Газпром межрегионгаз Владикавказ".

"В январе-июле текущего года уровень платежей за газ потребителей Северной Осетии, финансируемых из различных уровней бюджета, увеличился с 97,2% в 2019 году до 111% в 2020 году. На 1 августа 2020 года просроченная дебиторская задолженность бюджетных потребителей республики снизилась на 29,3 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.

Положительная платежная дисциплина наблюдается в Алагирском, Кировском, Правобережном районах, а также в администрации местного самоуправления Владикавказа. В связи с введенными из-за пандемии ограничительными мерами, резким сокращением доходов населения, а также запретом на приостановку поставки газа абонентам отмечено незначительное снижение уровня платежей по этой категории потребителей.

"Конструктивное взаимодействие поставщика газа, органов республиканской власти и глав муниципалитетов по обеспечению максимального уровня платежей за газ особенно важно сейчас, в преддверии очередного отопительного периода", - цитирует пресс-служба генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Владикавказ" Алана Кодзаева.