Завод Росатома в Ростовской области отгрузил первое оборудование для АЭС "Аккую" в Турции

ВОЛГОДОНСК /Ростовская область/, 22 августа. /ТАСС/. Волгодонский филиал компании АО "АЭМ-технологии" (входит в АО "Атомэнергомаш" - дивизион Росатома) отгрузил первое оборудование для строящейся в Турции АЭС "Аккую", передает корреспондент ТАСС с предприятия.

"Эти парогенераторы, это первая отгрузка на первую атомную станцию "Аккую" в Турцию. В этом году наша задача - отгрузить еще в Бангладеш, в Индию, на Курскую АЭС. Огромное количество работы, огромное количество заказов", - сообщил в ходе отгрузки оборудования генеральный директор АО "Атомэнергомаш" Андрей Никипелов.

По словам Никипелова, в этом году в производстве находятся около десятка комплектов оборудования для 10 атомных станций. "В этом году наша задача - изготовить и отгрузить заказчику три реактора и 17 парогенераторов, такого не было никогда. Каждый год для нас рекордный", - отметил он.

Гендиректор отметил также, что рекордные показатели достигнуты за счет закупки нового оборудования, модернизации производства, в которое было инвестировано 17 млрд рублей.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил перспективы развития предприятия. "Приятно, что предприятие работает. Видно, что есть мощная работа сейчас и есть перспектива. Значит будут рабочие места, планируются инвестиции новые, будут возможности с точки зрения трудоустройства людей", - сообщил он. По словам Голубева, за период пандемии в Ростовской области не было остановлено ни одно крупное производство. Системообразующие предприятия, а их более 460, работали и сохранили динамику производства.

О предприятии и АЭС

"Атомэнергомаш" - одна из ведущих энергомашиностроительных компаний России. Компания является поставщиком эффективных комплексных решений для атомной и тепловой энергетики, гидроэнергетики, газовой и нефтехимической промышленности, судостроения и других отраслей промышленности.

Проект сооружения первой в Турции АЭС "Аккую" реализуется компанией "Аккую Нуклеар" на основе межправительственного соглашения, подписанного между Российской Федерацией и Турецкой Республикой в мае 2010 года. После завершения строительства АЭС "Аккую" с установленной мощностью 4 800 МВт будет вырабатывать около 35 млрд кВт/ч в год.