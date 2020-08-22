В Волгодонске построят мост, который соединит старую и новую части города

ВОЛГОДОНСК /Ростовская область/, 22 августа. /ТАСС/. Автомобильный мост, который соединит старую и новую части города, построят к 2023 году в Волгодонске. Это даст возможность развитию города, созданию новых коммуникаций, сообщил журналистам в субботу губернатор Ростовской области Василий Голубев, посетивший данный объект.

"Достаточно сказать, что стоимость моста это два годовых бюджета города Волгодонска. Конечно, Волгодонск своими деньгами такую задачу решить бы не смог. Учитывая мнение горожан, мы однозначно обозначали эту проблему как принципиальную. Мы работали с федеральным центром, и в итоге получилось. Порядка 8 млрд рублей (стоимость строительства) с задачей закончить этот мост в 2023 году", - сказал Голубев.

По его словам, строительство моста протяженностью 1,1 км даст возможность развития города, созданию новых коммуникаций. "Это даст возможность развиваться двумя частям города, а главное соединит эти части. Тогда у нас появится возможность по приведению в порядок тех дорог, которые есть, и мы сможем вкладывать новые деньги в развитие дорожного строительства города Волгодонска", - сказал Голубев.

Он не исключил, что строительство моста может быть завершено раньше намеченного срока.