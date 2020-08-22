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Пандемия COVID-19

СМИ: кабмин Франции отложил на неделю обнародование плана по восстановлению экономики

Его должны были обнародовать 25 августа

ПАРИЖ, 22 августа. /ТАСС/. Правительство Франции приняло решение отложить на неделю обнародование плана по восстановлению пострадавшей от последствий пандемии экономики страны. Об этом в субботу сообщила газета Ouest-France со ссылкой на официального представителя французского правительства Габриэля Атталя.

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План должен был быть обнародован 25 августа. По словам представителя французского кабмина, "план уже готов", однако будет представлен на неделю позже.

Атталь отметил, что в настоящее время правительство сосредоточено на мерах по ограничению распространения коронавируса после начала нового учебного года и конца сезона отпусков. Он также указал, что 25 августа состоится заседание Совета безопасности, который обсудит дальнейшие меры по борьбе с коронавирусом.

В середине июня власти Франции направили в общей сложности почти €500 млрд для поддержки экономики страны в условиях пандемии. Спустя месяц, в середине июля, французский лидер Эмманюэль Макрон заявил, что на план восстановления французской экономики, ослабленной кризисом, связанным с распространением коронавируса, будет дополнительно направлено €100 млрд.

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ФранцияПандемия COVID-19
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