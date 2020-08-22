СМИ: кабмин Франции отложил на неделю обнародование плана по восстановлению экономики

ПАРИЖ, 22 августа. /ТАСС/. Правительство Франции приняло решение отложить на неделю обнародование плана по восстановлению пострадавшей от последствий пандемии экономики страны. Об этом в субботу сообщила газета Ouest-France со ссылкой на официального представителя французского правительства Габриэля Атталя.

План должен был быть обнародован 25 августа. По словам представителя французского кабмина, "план уже готов", однако будет представлен на неделю позже.

Атталь отметил, что в настоящее время правительство сосредоточено на мерах по ограничению распространения коронавируса после начала нового учебного года и конца сезона отпусков. Он также указал, что 25 августа состоится заседание Совета безопасности, который обсудит дальнейшие меры по борьбе с коронавирусом.

В середине июня власти Франции направили в общей сложности почти €500 млрд для поддержки экономики страны в условиях пандемии. Спустя месяц, в середине июля, французский лидер Эмманюэль Макрон заявил, что на план восстановления французской экономики, ослабленной кризисом, связанным с распространением коронавируса, будет дополнительно направлено €100 млрд.