Лайнер "Мустай Карим" для круизов по рекам России вышел в первый рейс

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Круизный лайнер "Мустай Карим" вышел в свой первый рейс. Теплоход отправился с Северного речного вокзала Москвы и проследует до Санкт-Петербурга, говорится в сообщении Минпромторга РФ.

"Сегодня в свой первый рейс отправляется новый пассажирский лайнер "Мустай Карим". Он предназначен для речной перевозки на дальних круизных линиях, это первое судно такого класса, построенное на российских верфях за последние 60 лет. Теплоход по уровню комфорта не уступает четырех- и пятизвездочным отелям", - сказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В этом году теплоход выполнит рейсы по круизному маршруту "Москва - Санкт-Петербург" и обратно с переходами по Ладожскому и Онежскому озерам, а также отправится в большой круиз из Москвы в Ростов-на-Дону с посещением городов Золотого кольца и Поволжья.

"Судно спроектировано по типу плавучей гостиницы, и позволяет разместить 329 гостей (161 каюта) и 144 члена экипажа", - подчеркнули в министерстве. - Лайнер оснащен каютой для людей с ограниченными возможностями со специальной санитарной кабиной. А для переезда через пороги судно обеспечено переносными пандусами".

Лайнер "Мустай Карим", названный в честь башкирского поэта и писателя - второе судно проекта PV300. Он строился на заводе "Красное Сормово" в рамках трехстороннего контракта, где изготовителем выступает завод "Красное Сормово", заказчиком - кэптивная лизинговая компания "Машпромлизинг", а получателем "ВодоходЪ". Закладку теплохода провели весной 2017 года, а в сентябре 2019 года состоялся его спуск на воду.

Мантуров также подчеркнул, что министерство продолжит заниматься обновлением российского круизного флота. "Так, в конце июля на Средне-Невском судостроительном заводе состоялась торжественная церемония закладки головного пассажирского судна проекта А45-90.2 "Андрей Дубенский". Верфь должна выполнить строительство двух пассажирских судов класса "река-море", которые будут работать на социально значимом маршруте "Красноярск - Дудинка - Красноярск" на реке Енисей", - подчеркнул министр.