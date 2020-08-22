Завод по выпуску башен для ветропарков в Волгодонске вышел на проектную мощность

ВОЛГОДОНСК /Ростовская область/, 22 августа. /ТАСС/. Завод по производству модульных стальных башен для ветровых энергетических установок - ООО "ВетроСтройДеталь" вышел на проектную мощность в 10 башен в месяц. Об этом сообщил журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев, посетивший в субботу предприятия по производству оборудования для ветроэлектростанций в городе Волгодонске, передает корреспондент ТАСС.

"Предприятие с ноября прошлого года работает. С июня этого года вышли на производственную мощность 10 башен в месяц", - сказал губернатор. Проектная мощность предприятия - 120 башен в год.

По словам Голубева, на проектную мощность (96 комплектов оборудования в год) в этом году вышло и другое волгодонское предприятие, выпускающее гондолы и генераторы для ветроэлектростанций, - филиал АО "НоваВинд".

Глава региона отметил, что оба предприятия обеспечены заказами как минимум на пять лет вперед. Кроме того, по его словам, рассматривается возможность производства более мощных ветробашен.

"Они заложили техническое решение, которое позволяет производить башни для ветроэнергетических установок высотой больше 130 м. Сейчас они делают от 95 до 110 метров, то есть они уже понимают перспективу более крупных, более мощных ветробашен. Не случайно мы сейчас рассматриваем еще несколько территорий для будущих проектов [ветропарков]", - сказал Голубев.

ООО "ВетроСтройДеталь" с 2019 года реализует в Волгодонске проект по строительству серийного завода по промышленному производству модульных стальных башен для ветроэнергетических установок мощностью от 2,5 МВт. Филиал АО "НоваВинд" (подразделение Росатома) реализует проект по созданию сборочного производства компонентов ветроэгергетических установок на базе АО "АЭМ-технологии" Атоммаш".

Развитие ветроэнергетики

Как ранее сообщал заместитель губернатора - министр промышленности и энергетики области Игорь Сорокин, Ростовская область вышла на первое место в РФ по установленной мощности ветрогенерации. Ветроэлектростанции, запущенные в 2020 году в Ростовской области, имеют установленную мощность 300 МВт. Региональные власти рассчитывают, что к 2022 году около 20% всей потребляемой в регионе электроэнергии будет получено от возобновляемых источников.