Немецкий журналист признал удачной стратегию наращивания Россией золотых запасов

ТАСС, 22 августа. Наращивание Россией в последние несколько лет золотых запасов оказалось удачным решением. Об этом в опубликованном в субботу интервью немецкой медиакомпании Deutsche Welle сообщил Хольгер Цшепиц - автор статьи 2015 года в издании Die Welt, в которой эта тенденция критиковалась как загнавшая Россию "в ловушку золотых резервов".

"[Президент РФ Владимир] Путин хотел снизить зависимость российских резервов от американского доллара и с помощью золота мастерски справился с этой геополитической задачей. В данной сфере он действует умно и успешно", - признал журналист, выразив при этом мнение, что экономика страны все же "пробуксовывает".

Как указывает Deutsche Welle, благодаря нынешнему росту цен на золото (с $1,5 тыс. до $2 тыс. за унцию с января по август) российские международные резервы выросли до рекордного уровня, превысив $600 млрд, о чем сообщалось 13 августа в материалах Банка России.

"Нужно осознать, какое это достижение. Ведь увеличивать резервы при высоких ценах на нефть и газ, как тогда, это одно. Россия же сумела нарастить запасы при низких ценах", - подчеркнул Цшепиц. Эксперт считает, что Россия продолжит скупку золота и не станет его продавать, так как золотые резервы, по его словам, повышают независимость страны от внешнеполитических факторов.