Исследование: онлайн-продажи школьных парт выросли в 7 раз в преддверии учебного сезона

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Продажи школьных парт в России выросли в семь раз, а корректоров для осанки почти в 5 раз в преддверии школьного сезона на фоне востребованности домашнего обучения. Об этом говорится в исследовании интернет-площадки Ozon, проанализировавшей 1,5 млн заказов и 2 млн поисковых запросов в июле-августе.

"Продажи парт и учебных столов в июле-августе выросли в 7 раз год к году: для учеников начальной школы выбирают растущие парты с регулируемым наклоном столешницы, а также комплекты из парты и стула", - отмечают аналитики. Для учеников постарше покупают офисные стулья и письменные столы с ящиками и полками для удобного хранения книг и письменных принадлежностей.

"Самоизоляция весной показала, что рабочее место, за которым ребенок в случае обучения дома проводит долгие часы, требует особого подхода. Поэтому перед началом нового учебного года родители явно озадачились обновлением и переоборудованием рабочих мест для своих детей-школьников разного возраста", - считает заместитель генерального директора по связям с индустрией в Ozon Мария Заикина, слова которой приводятся в исследовании.

По этой же причине, отмечают эксперты, выросли продажи корректоров для осанки (в 4,6 раза в годовом сопоставлении) - родители приобретают их, чтобы предотвратить неблагоприятные последствия от долгого сидения за компьютером.

Помимо мебели покупают и другие товары для оборудования функционального рабочего места: настольные лампы, продажи которых выросли в 2,3 раза год к году, а также глобусы (продажи выросли на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и настольные канцелярские наборы (рост на 53%).

"В то же время, поскольку 1 сентября школьников ждут на уроках офлайн, родители заботятся о безопасности ребенка, отправляя его в школу, и хотят знать, где он находится. Для этого родители младшеклассников приобретают смарт-часы - их продажи в июле-августе выросли в 2,8 раз. В топе предпочтений часы с возможностью не только аудио-, но и видеовызовов", - отметили аналитики.