Мантуров: Россия к концу года будет выпускать 1,5-2 млн доз вакцин от коронавируса в месяц

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Предприятия РФ к концу года планируют выпускать 1,5-2 млн доз вакцин от коронавируса в месяц, постепенно нарастят объем до 6 млн доз, заявил в воскресенье глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу " Звезда ".

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"Мы исходим из того, что уже в этом месяце будет наработка около 30 тыс. вакцин - до конца августа. И с сентября, с учетом подключения обозначенных предприятий, мы будем кратно наращивать объемы и к концу года должны выйти на производство порядка 1,5-2 млн доз в месяц, постепенно увеличивая объемы до 6 млн в месяц совокупно", - сказал он.

По словам министра, учетом поступающих заявок, рассматривается и поставка вакцины зарубежным партнерам. "Кто-то готов и сегодня, но мы в первую очередь должны обеспечить внутренние задачи", - сказал он.

Экспорт вакцины от коронавируса российского производства может начаться весной 2021 года, говорил Мантуров на прошлой неделе. Выпускать вакцину планируют компании "Генериум", "Биннофарм" и "Р-фарм".