Лавров заявил, что Россия заинтересована в сотрудничестве с Китаем по теме 5G

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Россия заинтересована в сотрудничестве по вопросам внедрения стандарта 5G с Китаем. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".

"Мы точно не будем следовать примеру американцев, которые просто требуют от всех не идти на сотрудничество по 5G с Китаем, в частности с компанией Huawei. У нас подобных замашек и повадок нет. Мы, наоборот, заинтересованы во взаимодействии со странами для того, чтобы современные технологии сообща и создавать, и внедрять в практическую жизнь", - сказал он.

По словам Лаврова, профильные министерства и ведомства активно занимаются вопросом распространения данной технологии в России. "Есть вопрос, который предстоит решить, о конкретных частотах, которые предстоит выделить под 5G. Вопрос состоит о том, чтобы военные, которые давно на этих частотах работают, нашли какой-то выход, чтобы можно было либо потесниться, либо найти другой эшелон в этих частотах", - отметил министр.

5G для России, как и для всего мира - очень важная тема, резюмировал глава МИД РФ.