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Форум "Армия-2020"

Мантуров надеется на сохранение объема инвестиций в основной капитал в 2020 году

В августе Росстат сообщал, что инвестиции в основной капитал в России в I полугодии 2020 года снизились на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Минпромторг РФ надеется на сохранение объема совокупных инвестиций в основной капитал по промышленности в 2020 году на уровне 2019 года. Такой прогноз журналистам дал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в кулуарах форума "Армия-2020".

"Если в целом по году, я думаю, что плюса по отношению к прошлому году не будет. Задача - хотя бы сохранить параметры прошлых лет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В августе Росстат сообщал, что инвестиции в основной капитал в РФ в I полугодии 2020 года снизились на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 6 трлн 916,6 млрд рублей.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, инвестиции в основной капитал в РФ в 2020 году снизятся на 12%, а в 2021 году - вырастут на 4,9%.

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Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияФорум "Армия-2020"
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