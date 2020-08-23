Дегтярев заявил, что предприятия ОПК в Хабаровском крае загружены до 50%

ХАБАРОВСК, 23 августа. /ТАСС/. Оборонно-промышленный комплекс Хабаровского края загружен до 50%, планируется увеличивать объемы выпуска. Об этом сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев телеканалу "Россия 24" на форуме "Армия".

"У нас есть [оборонные предприятия], Амурский патронный завод. Но в общем загрузка от 18 до 50%. Нам надо ее увеличивать, обеспечивать людей работой", - сказал Дегтярев.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения Комсомольска-на-Амуре в августе сообщал о планах заключить госконтракт на поставку истребителей Су-35С на 70 млрд рублей и шести корветов. По его словам, до конца 2028 года на реализацию гособоронзаказа в Хабаровском крае будет выделено до 630 млрд рублей. Дегтярев сообщал, что это позволит загрузить предприятия на 8-10 лет.

Заказы, по словам Дегтярева, увеличат загрузку Амурского судостроительного завода до 100%. "Шесть корветов, если мы будем строить, завод будет загружен полностью до 2028 года", - сказал Дегтярев. Он добавил, что задача региональной власти заключается в настоящее время в помощи в подготовке высоквалифицированных кадров, предприятию не хватает сварщиков. В крае внедряется новая программа подготовки специалистов для судостроительной и авиационной отраслей.