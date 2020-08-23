"Мостострой-11" планирует заняться строительством второго моста через Обь в ХМАО

УРЕНГОЙ /Ямало-Ненецкий автономный округ/, 23 августа. / ТАСС/. Компания "Мостострой-11" планирует заняться строительством второго моста через реку Обь в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщил журналистам генеральный директор компании Николай Руссу в воскресенье.

Существующий мост через Обь в районе Сургута является единственным, обеспечивающим автотранспортное сообщение промышленно развитого ХМАО с другими территориями Уральского федерального округа и России в целом. Перегруженность моста превышает нормативный показатель в 2,5 раза. Иногда движение по нему на несколько часов закрывают в ночное время для регламентных работ.

"Конечно [планируем], мы зарегистрированы в ХМАО, строили там первый мост, знаем, как должен строиться второй. Будут торги, участвовать в них мы планируем", - сказал он.

Строительство моста на этом участке Оби обсуждалось с 2012 года, но переносилось из-за высокой стоимости. Сейчас его планируется строить как объект федерального значения. По данным региональных властей, ожидается, что длина основного моста через реку Обь составит 1,6 км, протяженность дорожной части - почти 44 км.

Возвести второй мост планируется к 2024 году, сообщал ранее ТАСС директор регионального департамента дорожного Хозяйства и транспорта Константин Гребешок. По его словам, на проект, предположительно, будет затрачено около 40 млрд рублей. Проектированием мостового перехода занимается генеральный проектировщик Крымского моста - "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург". Все работы компания должна завершить до 20 декабря 2020 года.

АО "Мостострой-11" - одна из крупнейших в России диверсифицированных компаний строительной отрасли. Главными направлениями ее деятельности являются: строительство и реконструкция автодорожных, железнодорожных мостов, путепроводов, а также других объектов транспортной инфраструктуры; строительство объектов промышленно-гражданского и социально-культурного назначения, строительство и реконструкция автомобильных дорог, выполнение проектных работ.