"Ростех" внедрит в Новгородской области технологии цифровизации управления регионом

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" внедрит в Новгородской области новые информационные технологии для цифровизации управления регионом, городского транспорта, образования, здравоохранения и ЖКХ. Соответствующее соглашение было подписано сегодня в ходе форума "Армия-2020", говорится в воскресенье в сообщении пресс-службы корпорации.

"Соглашение о сотрудничестве предусматривает формирование в регионе на основе технологических разработок госкорпорации инновационной цифровой инфраструктуры, необходимой для наращивания промышленного, инновационного и экономического потенциала области <…> В числе разработок Ростеха, которые планируется внедрить в регионе, системы для цифровизации транспорта, образования, здравоохранения и ЖКХ, повышения энергоэффективности инфраструктуры, а также комплексы фотовидеофиксации, весогабаритного контроля, экомониторинга, защиты информации, автоматизированные рабочие места врачей, медицинское оборудование, в том числе предназначенное для противодействия распространения COVID-19, и многое другое", - говорится в сообщении.

Также "Ростех" примет участие в создании и развитии инновационного научно-технологического центра "Интеллектуальная электроника - Валдай", проект создания которого разрабатывался руководством Новгородской области в сотрудничестве с НовГУ, вузами-партнерами и предприятиями электронной промышленности. Деятельность центра будет направлена на разработку, продвижение и коммерциализацию прикладных исследований для создания биомедицинских, цифровых, сверхточных, диагностических и реабилитационных программно-аппаратных электронных систем мониторинга, прогноза и принятия решений для медицины, оборонно-промышленного, топливно-энергетического комплексов, сельского и лесного хозяйства.

"Ростех" и регион договорились о проведении совместной работы по привлечению стратегических инвесторов в области высоких технологий, организации финансирования инвестпроектов, разработке новых финансовых инструментов для их реализации. Дополнительно подписанное соглашение предусматривает координацию мероприятий по внедрению в производство передовых технологий, которые позволят повысить конкурентоспособность отечественных разработок высокотехнологичной продукции, сократить сроки и стоимость ее создания.