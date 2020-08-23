"Вертолеты России" могут поставить первый Ансат Aurus в 2020 году

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) может поставить первый вертолет класса люкс "Ансат" Aurus в четвертом квартале 2020 года. Об этом ТАСС сообщил гендиректор холдинга Андрей Богинский.

"Четвертый квартал обсуждаем", - ответил он на соответствующий вопрос, добавив, что из-за пандемии коронавируса для заказчика осложнился процесс согласования покупки вертолета, прежде всего, с точки зрения физического тестирования машины.

Богинский отметил, что переговоры ведутся с несколькими заказчиками.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров говорил, что продажи вертолета "Ансат" Aurus планируются на уровне 20-25 единиц в год, начиная с 2021 года.

На международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском в августе 2019 года был представлен вертолет "Ансат" с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике бренда Aurus. Дизайн-проект салона был создан специалистами холдинга "Вертолеты России" и Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ). Модификация ориентирована на рынок корпоративных и VIP-перевозок.

Легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет "Ансат" выпускает Казанский вертолетный завод с 2013 года.