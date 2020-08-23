ПСБ поможет Калужской области в реализации госпрограмм и развитии систем кредитования

ТАСС, 23 августа. Промсвязьбанк (ПСБ) поможет властям Калужской области в реализации инвестиционных проектов, реализации госпрограмм, развитии системы кредитования физических и юридических лиц. Советующее соглашение подписал председатель ПСБ Петр Фрадков и врио губернатора региона Владислав Шапша, сообщила в воскресенье пресс-служба ПСБ.

"ПСБ и правительство Калужской области заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны заинтересованы в сотрудничестве в направлениях разработки и реализации инвестиционных проектов и поддержки инновационного развития предприятий Калужской области, реализации государственных программ, развитии системы кредитования физических и юридических лиц, а также льготного ипотечного кредитования", - говорится в сообщении.

Фрадков отметил, что ПСБ как опорный банк оборонно-промышленного комплекса (ОПК) готов предложить все наработанные механизмы и лучшие практики для решения задач, которые стоят перед правительством Калужской области. "В рамках поддержки населения у нас действует программа "Семейная ипотека" с уникально низкой для текущего рынка ставкой - 3,99% для бюджетников, по программе с господдержкой ипотечная ставка составляет 5,85%. Мы готовы предлагать аналогичные условия в рамках совместных проектов ПСБ с работодателями Калужской области - промышленными предприятиями, муниципалитетами, предприятиями ОПК, бизнесом, госучреждениями", - приводит пресс-служба слова Фрадкова.

Основные направления в работе региона с ПСБ - инвестпроекты, модернизация предприятий Калужской области, прежде всего сферы ОПК, развитие системы кредитования, в том числе малого и среднего бизнеса, уточнил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Шапша.