В России создали первый беспилотник-конвертоплан, передающий видео в формате HD

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Компания ZALA Aero (входит в группу компаний "Калашников" госкорпорации "Ростех") создала первый отечественный беспилотник-конвертоплан, способный передавать видео в формате HD. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба предприятия в ходе форума "Армия-2020".

"Новый беспилотный комплекс ZALA 421-16EV вертикального взлета и посадки создан по типу конвертоплана - гибрида БВС самолетного и вертолетного типа", - говорится в сообщении.

"Впервые на беспилотном воздушном судне данного класса применяется встроенный бортовой вычислитель, обеспечивающий передачу видеоизображения в HD", - отметили в пресс-службе

Новый беспилотник может находиться в воздухе до двух часов, при этом его крейсерская скорость достигает 110 км/ ч. "Его основным преимуществом является отсутствие необходимости использования специально оборудованной площадки для запуска", - добавили в компании.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа 2020 года на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка. Кроме того, часть демонстрационных показов пройдет на полигоне Ашулук в Астраханской области. Их будут транслировать на площадках форума в парке "Патриот".