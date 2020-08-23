Министр промышленности Белоруссии: предприятия ведомства работают в обычном режиме

"Все предприятия Минпрома работают в штатном режиме. Конечно, есть люди которые выражают свою точку зрения немного по-другому, чем большинство. Наша задача - объяснить им, что они поступают неправильно и те цели, которые перед собой ставят - ничего хорошего, доброго для коллективов заводов не принесут. Многие не понимают, что разрушить можно все в один миг, однако вернуть и воссоздать вновь - не так-то просто", - сказал Пархомчик.

Он также указал на то, что поставщики, наблюдающие за ситуацией в республике, начинают сомневаться в надежности производственных цепочек в Белоруссии и страхуют сделки, в то время как раньше взаимодействие между белорусскими предприятиями и их партнерами "строились по-товарищески", что позволяло осуществлять оплату продукции с отсрочкой до 90 дней.

Такое положение дел ведет к тому, что поставщики начинают страховать сделки, а это, в свою очередь, означает дополнительные затраты для белорусских предприятий, добавил министр. Он также подчеркнул, что если заводы не будут работать несколько недель, то это может привести к тому, что промышленности потребуются годы на восстановление.