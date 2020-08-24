Мосбиржа запускает торги иностранными акциями из индекса S&P 500

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Московская биржа в понедельник запускает торги иностранными акциями из фондового индекса S&P 500, на первоначальном этапе доступными станут 19 акций, в том числе Microsoft, Amazon, Facebook, Twitter, Boeing, Visa и Mastercard. Торги акциями американской компании Apple на российской площадке начнутся с 7 сентября в связи с процедурой дробления акций.

На втором этапе, предварительно в четвертом квартале текущего года, список торгуемых иностранных акций будет расширен до 50. В дальнейшем Мосбиржа будет увеличивать данный список, анализируя клиентский спрос и учитывая положения регулирования по инструментам, доступным для неквалифицированных инвесторов.

Торги акциями иностранных эмитентов и расчеты по ним будут осуществляться в российских рублях. Дивиденды по американским бумагам будут начисляться в оригинальной валюте - в долларах США. Ранее российская площадка планировала осуществить старт торгов 17 августа.