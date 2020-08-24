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В России вступает в силу закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Документ позволит страховым компаниям учитывать личностные характеристики водителей при формировании цены полиса

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Закон об индивидуализации тарифов ОСАГО вступает в силу в России с понедельника, он позволит страховым компаниям учитывать личностные характеристики водителей при формировании цены полиса ОСАГО. Одним из основных положений закона является возможность страховщиков учитывать при определении тарифа в ОСАГО качество вождения и соблюдение правил ПДД водителями.

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Законом выделена группа факторов, которая будет влиять на расчет страховой премии. В частности, повышенный тариф будет за грубые нарушения правил дорожного движения, правил эксплуатации авто, за наказания за управление автомобилем в состоянии опьянения. Также выделяются иные факторы, которые страховые компании будут определять самостоятельно.

При этом страховщикам будет строго запрещено использовать при расчете тарифа ОСАГО любые дискриминирующие человека факторы, в том числе связанные с национальной, языковой, расовой принадлежностью, должностным положением, вероисповеданием и отношением к религии.

Контроль за правильностью расчета страховых тарифов возложен законом на Банк России.

Кроме того, с 24 августа будет расширен коридор базовых ставок тарифов ОСАГО для легковых авто физических лиц на 10% вниз и вверх [рамки тарифа будут находиться в пределах 2 471-5 436 рублей], для авто юрлиц - на 20%, а для такси - на 30%.

Как поясняли в ЦБ, расширение тарифного коридора позволит страховщикам снижать тарифы по ОСАГО для аккуратных водителей и вводить более высокий тариф тем, кто водит рискованно и нарушает правила дорожного движения.

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