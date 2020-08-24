Эксперты: почти 40 кредитных организаций РФ рискуют лишиться лицензии в течение года

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Тридцать шесть российских кредитных организаций могут лишиться лицензии в течение следующих четырех кварталов, говорится в материале рейтингового агентства "Эксперт РА" с расчетами индекса здоровья банковского сектора РФ на 1 июля.

"Значение индекса на уровне 90,7% на 01.07.2020 означает, что до 36 кредитных организаций (9,3% расчетной базы индекса) на горизонте ближайших четырех кварталов находятся в зоне повышенного риска", - говорится в материале.

Специалисты агентства отмечают, что на фоне пандемии банки с низкой кредитоспособностью не могут оптимизировать свою деятельность, что может привести к ускорению темпов отзыва лицензий в конце года.

Также агентство прогнозирует в конце 2020 года и в начале 2021 года рост числа отзывов лицензий по инициативе акционеров банков в тех случаях, когда бизнес-модели кредитных организаций становятся неэффективными и зависимыми от постоянных капиталовложений со стороны собственников.

В агентстве считают, что по итогам 2020 года следует ожидать более уверенного роста индекса здоровья банковского сектора в случае возобновления отзывов лицензий наименее устойчивых банков. По мнению авторов материала, некоторое восстановление регулятивной активности и консолидации банковского сектора наблюдалось уже в июле. Так, за месяц были отозваны лицензии у трех банков, еще четыре лицензии на осуществление банковских операций были аннулированы по инициативе самих кредитных организаций.