Счетная палата признала деятельность Росимущества в 2019 году неудовлетворительной

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Счетная палата РФ признала деятельность Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) в 2019 году неудовлетворительной. Такой вывод содержится в заключении Счетной палаты по результатам проверки ведомства.

"Значительный объем выявленных нарушений не позволяет признать надлежащей деятельность Росимущества по администрированию неналоговых доходов и управлению федеральным имуществом в 2019 году", - говорится в тексте заключения.

Счетная палата отмечает, что по результатам проверки консолидированная бюджетная отчетность Росимущества за 2019 год признана недостоверной.

"По результатам проверки установлено, что консолидированная бюджетная отчетность Росимущества является недостоверной в связи с искажением показателей <...> на общую сумму 1 339 292,4 тыс. рублей", - говорится в тексте заключения.

Кроме того в заключении говорится, что стоимостные данные в бюджетном учете и реестре федерального имущества, который ведет Росимущество, расходятся на 6,7 трлн рублей. "Нашлись у Счетной палаты претензии и к стоимостным данным, которые содержатся в реестре федерального имущества. Они не обеспечивают необходимую достоверность информации. Так, расхождение данных бюджетного учета и реестра федерального имущества по объектам Казны РФ составило 6,7 трлн рублей", - говорится в сообщении Счетной палаты.

Контрольное ведомство также отметило, что Росимущество исполнило доходы с небольшим превышением - 100,7% от прогноза или 474 млрд руб. При этом 93% доходов Росимущества составили дивиденды по принадлежащим Российской Федерации акциям.