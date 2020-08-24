Росреестр заработал на пошлинах за регистрацию недвижимости 22,3 млрд руб. в 2019 году

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Большую часть доходов Росреестра за 2019 год составили пошлины за регистрацию недвижимости, итоговая сумма - почти 22,3 млрд рублей. Это следует из заключения Счетной палаты РФ по итогам проверки исполнения федерального бюджета Росреестром за 2019 год.

"Основным источником доходов федерального бюджета, администрируемых Росреестром в 2019 году, являлась государственная пошлина за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (97,5% от общих поступлений)", - говорится в материалах, с уточнением, что на долю таких поступлений в 2019 году пришлось почти 22,3 млрд рублей.

Отмечается, что плата за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), в 2019 году составила 0,9%. На долю прочих доходов приходилось 1,6% от общих поступлений.

По данным Счетной палаты, исполнение доходов федерального бюджета за 2019 год составило 22,8 млрд рублей, или 101,6% от утвержденных прогнозных показателей (22,5 млрд рублей). "Нарушения администрирования доходов не установлены", - отмечает ведомство.

При этом в заключении говорится, что расходы Росреестр исполнил на 91,7% от сводной бюджетной росписи. По данным ведомства, основная причина - низкие показатели исполнения ФП "Информационная инфраструктура" и ФЦП "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2020 годы)".