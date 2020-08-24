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"Известия": кабмин на этой неделе может расширить список разрешенных для полетов стран

По данным издания, среди них - Франция, Китай и Кипр
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. В правительстве обсуждают новый список стран, с которыми возобновится авиасообщение. Среди них - Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет (только Каир) и Китай (только Шанхай), сообщают в понедельник "Известия" со ссылкой на источники в отрасли авиаперевозок.

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Росавиации и Роспотребнадзору на заседании оперативного штаба, которое прошло 18 августа, было поручено проработать возобновление воздушного авиасообщения с Францией, Венгрией, Мальтой, Кипром, Иорданией, Египтом (только с Каиром) и Китаем (только с Шанхаем), рассказал изданию источник в одной из крупных российских авиакомпаний. Как сообщает газета, информацию подтвердил источник в одном из крупных аэропортов.

По данным издания, решение о расширении списка стран ожидают по итогам следующего заседания оперативного штаба, которое состоится 25 августа.

В Росавиации "Известиям" не прокомментировали вопрос возобновления авиасообщения. В Роспотребнадзоре направили в оперштаб. Представитель вице-премьера Татьяны Голиковой - председателя оперштаба - сказал изданию, что в настоящее время нет новых решений по возобновлению международного авиасообщения.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаИорданияКипрЕгипетРоссияКитайФранцияВенгрияМальтаПандемия COVID-19Возобновление авиасообщения России с другими странами
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