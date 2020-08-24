Дегтярев: власти помогут хабаровскому заводу с поиском заказчиков промысловых судов

ХАБАРОВСК, 24 августа. /ТАСС/. Власти Хабаровского края помогут Хабаровскому судостроительному заводу с поиском заказчиков промысловых судов. Об этом заявил врио губернатора края Михаил Дегтярев во время встречи с генеральным директором АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) Алексеем Рахмановым на форуме "Армия 2020", сообщила пресс-служба регионального правительства.

"ХСЗ [Хабаровский судостроительный завод] продолжает строительство краболовов, заказчиком которых выступает компания из Магаданской области. Михаил Дегтярев отметил, что правительство края поможет заводу в поиске новых заказов на промысловые суда", - говорится в сообщении.

В апреле на Хабаровском судостроительном заводе началось строительство двух судов краболовов проекта 03141. Суда будут построены для магаданской компании "Маг-Си Интернешнл". Они будут работать на промысле краба и креветки ловушками, хранить улов в охлажденной морской воде и доставлять свежий продукт в порт.

Строительство краболовных судов, как сообщало ранее региональное правительство, позволит загрузить производственные мощности судозавода на несколько лет. В 2020 году на предприятии также продолжается работа по строительству двух буксиров проекта 00440 для нужд Амурского судостроительного завода, и выполняется краевой заказ по строительству пассажирского судна на воздушной подушке проекта СВП-50.