"Ъ": Индия готова закупать у России до 40 млн тонн коксующегося угля и антрацита в год

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Индия планирует приобретать у России коксующийся уголь, антрациты и пылеугольное топливо до 40 млн тонн в год стоимостью около $4,5 млрд по текущим ценам. Об этом в понедельник сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, участвовавшие в заседании рабочих групп Госсовета 14 августа.

По данным источников издания, заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский на заседании рассказал, что переговоры велись с Министерством сталелитейной промышленности Индии. Как сообщает газета, в настоящее время Россия экспортирует в Индию менее 1 млн тонн металлургических углей из общего экспорта в 46 млн тонн. По расчетам Минэнерго, объемы могут быть поставлены и будут "вполне конкурентоспособными" с углями из Австралии.

Для увеличения поставок планируется раскатка маршрута через порты на юге России. По данным "Коммерсанта", поэтому Минэнерго просит госсубсидирования проекта ОТЭКО Мишеля Литвака в Тамани для снижения затрат на перевалку угля с $14 до $8 на тонну.

Источник издания в отрасли пояснил, что Индия планирует наращивать производство стали, но у нее нет своего металлургического угля. "Индийские компании активно ведут переговоры о поставках российского угля, а также ищут проекты, в которые можно было бы войти, но пока не находят привлекательных", - рассказал газете источник.

В поставках в Индию среди крупных производителей коксующихся углей и антрацитов заинтересованы "Сибантрацит" и "Колмар", сообщает газета. В "Сибантраците" рассказали "Коммерсанту", что с начала года объем экспорта в Индию вырос на 29%. "Индия - растущий рынок, один из самых перспективных с точки зрения увеличения потребления металлургических углей. Мы давно и стабильно наращиваем поставки в Индию, в том числе за счет выпуска новых, востребованных видов продукции, и планируем делать это и дальше", - пояснили изданию в компании.

Председатель совета директоров "Колмара" Анна Цивилева рассказала газете, с прошлого года ведутся переговоры с индийскими компаниями. "В сентябре мы запустим в работу собственный порт ВТУ в Ванино с загрузкой крупнотоннажных судов на дальние расстояния, для нас откроется большой перспективный индийский рынок, который уже проявляет интерес к нашим углям", - пояснила Цивилева.