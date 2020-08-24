Эксперты: для присутствия МСП на маркетплейсах в кризис необходимы субсидии государства

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Размещение товаров и продуктов на маркетплейсах спасло многих российских предпринимателей в период пандемии коронавируса, однако для роста продаж в работе бизнеса на площадках интернет-торговли необходимы субсидии государства. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС представители деловых объединений, ассоциаций и сами предприниматели.
Необходимость субсидий
В условиях пандемии для многих компаний маркетплейсы стали единственным способом выжить, но для того, чтобы это принесло сопоставимый с ритейлом доход, предпринимателям необходимы государственные субсидии, сказал ТАСС президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. В пример он привел практику Москвы, по которой представители столичного малого и среднего бизнеса могут возместить часть комиссии за размещение продукции на маркетплейсах.
"Москва поддерживает производителей и возмещает им половину понесенных затрат за размещение на маркетплейсах. Этот опыт хорошо было бы масштабировать на всю страну в рамках федеральной программы поддержки производителей, реализующих свои товары через маркетплейсы", - считает Соколов.
Государственная субсидия позволит региональным предпринимателям создавать цифровой контент, который можно успешно продавать в стране и в мире, считает также член генерального совета "Деловой России", основатель маркетплейса Glоbal Rus Trade Анна Нестерова. По ее данным, большая доля компаний, представленных на маркетплейсах - из Москвы и Санкт-Петербурга.
"В регионах качество контента, который размещают предприятия, значительно хуже. И маркетплейсы, продвигающие национальных производителей, вынуждены самостоятельно дорабатывать получаемую информацию за счет SEO-продвижения, соцсетей, дизайна и модерации. Хорошо, если бы эти расходы субсидировали на государственном уровне", - отметила она.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев полагает, что к субсидированию бизнеса на интернет-платформах нужно относиться аккуратно. Если это будет системным движением со стороны государства, то может повлечь за собой такие нездоровые явления для экономики страны как избыточная конкуренция, размытие предложения, и, как следствие, усложнение выбора покупателей.
"Весь бизнес в целом несет такие же затраты на маркетинг и логистику в других каналах продаж. Тогда возникает вопрос, почему нам надо помогать именно предпринимателям на маркетплейсах? Задача экосистемы маркетплейсов в том, чтобы быстро изменять условия в зависимости от ситуации. Если говорить про разовую компенсацию части комиссии за регистрацию на платформе, то это адекватная мера в кризисный период, когда многие предприниматели были вынуждены развивать новые каналы продаж в условиях закрытия магазинов, но впоследствии это может сыграть только против бизнеса" - убежден Мариничев.
Маркетплейсы идут навстречу бизнесу
Онлайн-платформы сами идут навстречу предпринимателям и стимулируют развитие внутреннего рынка электронной торговли. Так, в пресс-службе онлайн-платформы для шоппинга AliExpress рассказали, что за время пандемии количество российских продавцов увеличилось на 40% и достигло более 14 тыс. Больше половины из них - представители малого и среднего предпринимательства.
"Мы обнулили комиссию для новых продавцов на все товарные категории в течение полугода после выхода на маркетплейс на первые 100 товаров. В целом на нашей площадке самая низкая комиссия для селлеров - от 5 до 8%, также мы дали продавцам два месяца бесплатного хранения товаров на складах наших партнеров. Вместе с ними мы выделили до 500 млн рублей на субсидирование доставки для локальных продавцов - все новые компании смогут не платить за доставку первых 10 заказов, а также любой продавец сможет получить субсидию на доставку. Также мы сократили срок вывода денег продавцам в среднем с 10 до 7 дней", - сообщили ТАСС в пресс-службе маркетплейса.
В сложившейся экономической ситуации, как отмечают в Aliexpress, субсидии на логистику и маркетинговые расходы, которые составляют существенную долю себестоимости товара, помогли бы существенно увеличить продажи предпринимателей и стимулировать развитие внутреннего рынка электронной торговли.
Впрочем, в пределах страны малому и среднему бизнесу уже удалось масштабировать продажи за счет трафика и логистических мощностей, считает директор по взаимодействию с органами государственной власти компании Ozon Дмитрий Русаков.
"Весной число компаний малого и среднего бизнеса на маркетплейсе удвоилось относительно среднемесячного значения 2020 года. Всего на Ozon активно продают более 14 тыс. компаний и порядка 40% из них - представители малого и среднего бизнеса. Для поддержки предпринимателей Ozon предлагает финансирование через Ozon.Invest, где продавцы могут получить займ менее чем за двое суток. Этой весной продавцы Ozon также получили возможность компенсировать половину затрат на комиссию благодаря программе поддержки правительства Москвы", - рассказал Русаков.
Выгодные условия
Маркетплейс "Беру" отмечает, что уже сейчас предлагает достаточно выгодные условия для предпринимателей - в отличие от крупных компаний на платформе берут комиссию с каждой единицы товара, а не со всего оборота.
"Сейчас уже 6 тыс. магазинов продают у нас свои товары. За второй квартал 2020 года на подключение к маркетплейсу поступило более 7 тыс. заявок, из них более 3,3 тыс. партнеров подали заявки на подключение по модели "витрина плюс доставка", что позволит им продавать товары на "Беру" прямо со своего склада. Это значительно облегчило предпринимателям жизнь в условиях ограничения передвижений, кроме того, сервис выдавал бонусы за продвижение на площадке продавцам продуктов питания и товаров для здоровья. За время действия программы Маркет начислил бонусов малому и среднему бизнесу на 44 млн рублей", - рассказали ТАСС в пресс-службе онлайн-платформы.
Темпы подключения новых субъектов малого и среднего предпринимательства к Wildberries в пандемию также выросли - более чем в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили ТАСС в пресс-службе маркетплейса. Также рост продаж товаров российского производства на платформе был более чем в 3 раза больше в штуках относительно прошлого года.
Маркетплейс Wildberries также с самого начала пандемии ввел пакет мер по созданию льготных условий бизнесу на площадке. В частности уменьшил комиссию для поставщиков в 2-3 раза в нескольких товарных группах площадки. Наиболее значительно - с 15 до 5% - комиссия была снижена в ряде товарных групп категорий "строительные инструменты", с 12 до 5% - в электронике, оргтехнике и медтехнике, с 10 до 5% - в спортивном питании и косметике.
"В марте наши поставщики расширили свой ассортимент с 2 до 5 млн SKU (складских учетных единиц - прим. ТАСС), а число самих торговых партнеров выросло с 15 до 51 тыс. на онлайн-площадке. Для удобства предпринимателей мы значительно упростили процедуру регистрации для новых партнеров - теперь стать поставщиком можно за 5 минут - а также минимизировали документооборот, который теперь формируется в автоматизированном режиме на портале" - рассказали в пресс-службе маркетплейса.
Реакция бизнеса
Российские предприниматели подтверждают, что условия работы с маркетплейсами упростились с момента начала пандемии. Так, создатель марки отечественной натуральной косметики Botavikos Яна Вершигрук отметила, что маркетплейсы в пандемию стали самым быстрым способом для предпринимателей начать торговать в онлайне, но при этом подчеркнула, что без внимательного отслеживания всех циклов продаж на сторонней площадке со стороны продавцов "чуда не случится".
"Очень много нюансов, которые нужно держать под контролем - определять ценовую политику и маркетинговую стратегию, управлять ассортиментом. Но если это реализовать, то продажи растут. Через данный канал продаж нам удалось частично компенсировать потери в офлайн-каналах продаж. Маркетплейсы - это бесспорный тренд, так покупатель за пандемию уже понял, насколько здорово иметь возможность заказывать все в одном месте и уже не захочет от этого отказываться", - уверена предпринимательница.
Условия для предпринимателей на маркетплейсах уже достаточно комфортные, но надо сделать фокус на обучении эффективной работе с онлайн-платформой, считает генеральный директор сети интерактивных развлечений "Клаустрофобия", сооснователь интернет магазина myxbag.ru Владимир Жиганов. "Точкой роста должна стать детальная аналитика продаж, которую сейчас маркетплейсы не предоставляют поставщикам. Это общий интерес, который повышает продажи, но они не спешат делиться этими данными и приходится тратить на это немалый финансовый ресурс. Также хорошо было бы, если бы онлайн-платформы проводили открытые курсы продаж для своих продавцов, что помогало бы эффективно работать с их площадкой", - добавил он.
Основатель бренда Akhmadullina Dreams Алена Ахмадуллина сотрудничает с маркетплейсами уже три года и считает, что онлайн-торговля, хоть и растет, но не займет больше 50% доли модного рынка.
"В апреле и мае продажи значительно упали по сравнению с февралем и мартом. Это стало следствием сокращения покупателями своих расходов на одежду, вынужденного закрытия компанией Wildberries пунктов самовывоза без примерки и введения обязательной предоплаты. Несмотря на стремительное развитие "онлайна", для многих клиентов, особенно для женской аудитории, важны атмосфера шопинга, возможность посещения магазина и получение советов консультанта. Увеличение доли онлайн-рынка и маркетплейсов будет, но это не 50% от общего объема рынка одежды", - полагает дизайнер.
Другой представитель модной индустрии, CEO бренда Laroom Юлия Перевалова, напротив, видит будущее именно в работе с маркетплейсами. "Наш бренд присутствует на Lamoda и Aizel, у каждой из площадок своя аудитория, на Aizel продажи после пандемии выросли и продолжают увеличиваться. Двукратный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показали и продажи на Lamoda, они дают удобство, здесь представлено единовременно большое количество товара из самых разных категорий, моментальная доставка, поэтому перейти на другой формат покупок после них сложно. За маркетплейсами будущее", - резюмировала Перевалова.