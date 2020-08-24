Эксперты: для присутствия МСП на маркетплейсах в кризис необходимы субсидии государства

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Размещение товаров и продуктов на маркетплейсах спасло многих российских предпринимателей в период пандемии коронавируса, однако для роста продаж в работе бизнеса на площадках интернет-торговли необходимы субсидии государства. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС представители деловых объединений, ассоциаций и сами предприниматели. Необходимость субсидий В условиях пандемии для многих компаний маркетплейсы стали единственным способом выжить, но для того, чтобы это принесло сопоставимый с ритейлом доход, предпринимателям необходимы государственные субсидии, сказал ТАСС президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. В пример он привел практику Москвы, по которой представители столичного малого и среднего бизнеса могут возместить часть комиссии за размещение продукции на маркетплейсах.

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"Москва поддерживает производителей и возмещает им половину понесенных затрат за размещение на маркетплейсах. Этот опыт хорошо было бы масштабировать на всю страну в рамках федеральной программы поддержки производителей, реализующих свои товары через маркетплейсы", - считает Соколов. Государственная субсидия позволит региональным предпринимателям создавать цифровой контент, который можно успешно продавать в стране и в мире, считает также член генерального совета "Деловой России", основатель маркетплейса Glоbal Rus Trade Анна Нестерова. По ее данным, большая доля компаний, представленных на маркетплейсах - из Москвы и Санкт-Петербурга. "В регионах качество контента, который размещают предприятия, значительно хуже. И маркетплейсы, продвигающие национальных производителей, вынуждены самостоятельно дорабатывать получаемую информацию за счет SEO-продвижения, соцсетей, дизайна и модерации. Хорошо, если бы эти расходы субсидировали на государственном уровне", - отметила она. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев полагает, что к субсидированию бизнеса на интернет-платформах нужно относиться аккуратно. Если это будет системным движением со стороны государства, то может повлечь за собой такие нездоровые явления для экономики страны как избыточная конкуренция, размытие предложения, и, как следствие, усложнение выбора покупателей. "Весь бизнес в целом несет такие же затраты на маркетинг и логистику в других каналах продаж. Тогда возникает вопрос, почему нам надо помогать именно предпринимателям на маркетплейсах? Задача экосистемы маркетплейсов в том, чтобы быстро изменять условия в зависимости от ситуации. Если говорить про разовую компенсацию части комиссии за регистрацию на платформе, то это адекватная мера в кризисный период, когда многие предприниматели были вынуждены развивать новые каналы продаж в условиях закрытия магазинов, но впоследствии это может сыграть только против бизнеса" - убежден Мариничев. Маркетплейсы идут навстречу бизнесу Онлайн-платформы сами идут навстречу предпринимателям и стимулируют развитие внутреннего рынка электронной торговли. Так, в пресс-службе онлайн-платформы для шоппинга AliExpress рассказали, что за время пандемии количество российских продавцов увеличилось на 40% и достигло более 14 тыс. Больше половины из них - представители малого и среднего предпринимательства. "Мы обнулили комиссию для новых продавцов на все товарные категории в течение полугода после выхода на маркетплейс на первые 100 товаров. В целом на нашей площадке самая низкая комиссия для селлеров - от 5 до 8%, также мы дали продавцам два месяца бесплатного хранения товаров на складах наших партнеров. Вместе с ними мы выделили до 500 млн рублей на субсидирование доставки для локальных продавцов - все новые компании смогут не платить за доставку первых 10 заказов, а также любой продавец сможет получить субсидию на доставку. Также мы сократили срок вывода денег продавцам в среднем с 10 до 7 дней", - сообщили ТАСС в пресс-службе маркетплейса. В сложившейся экономической ситуации, как отмечают в Aliexpress, субсидии на логистику и маркетинговые расходы, которые составляют существенную долю себестоимости товара, помогли бы существенно увеличить продажи предпринимателей и стимулировать развитие внутреннего рынка электронной торговли. Впрочем, в пределах страны малому и среднему бизнесу уже удалось масштабировать продажи за счет трафика и логистических мощностей, считает директор по взаимодействию с органами государственной власти компании Ozon Дмитрий Русаков. "Весной число компаний малого и среднего бизнеса на маркетплейсе удвоилось относительно среднемесячного значения 2020 года. Всего на Ozon активно продают более 14 тыс. компаний и порядка 40% из них - представители малого и среднего бизнеса. Для поддержки предпринимателей Ozon предлагает финансирование через Ozon.Invest, где продавцы могут получить займ менее чем за двое суток. Этой весной продавцы Ozon также получили возможность компенсировать половину затрат на комиссию благодаря программе поддержки правительства Москвы", - рассказал Русаков. Выгодные условия Маркетплейс "Беру" отмечает, что уже сейчас предлагает достаточно выгодные условия для предпринимателей - в отличие от крупных компаний на платформе берут комиссию с каждой единицы товара, а не со всего оборота.

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