Хайнань 27-29 ноября проведет ярмарку гостиничного бизнеса для компаний Китая и АСЕАН

ХАЙКОУ /Китай/, 24 августа. /ТАСС/. Власти южнокитайской провинции Хайнань планируют с 27 по 29 ноября провести ярмарку гостиничного бизнеса, чтобы вовлечь в проекты регионального порта свободной торговли как можно больше представителей национальных деловых кругов, а также компании Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.

"Пока мы не можем озвучить перечень стран-участниц. Однако ожидаем, что мероприятие привлечет внимание компаний из других стран региона", - подтвердил корр. ТАСС по телефону представитель управления по развитию внешней торговли ведомства.

Мероприятие будет проходить в Международном выставочном центре города Хайкоу, его площадь составит 30 тыс. кв. метров. Предполагается, что на ярмарке представят свои товары и услуги более 500 компаний. Китайское правительство ожидает, что за три дня число посетителей превысит 20 тыс. человек.

"Мы считаем, что благодаря этой ярмарке у многих компаний появятся новые возможности, чтобы расширить бизнес за счет Хайнаньского порта свободной торговли", - подчеркнули организаторы.

Выставка будет включать девять тематический секций, посвященных специализированному оборудованию, интерьеру, системам безопасности, мебели и всевозможным бытовым принадлежностям, кухонным товарам, напиткам, полуфабрикатам и готовой пищевой продукции, которая подается постояльцам в ресторанах отелей, а также многому другому.