"МойОфис" и Merlion запустили облачное решение для удаленной работы сотрудников госорганов

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Компании "МойОфис" и Merlion объявили о запуске комплексного облачного решения для обеспечения удаленной работы сотрудников федеральных и региональных органов власти. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "МойОфис".

"Merlion с использованием технологий "МойОфис" начинает оказывать услугу по модели SaaS (software as a service - программное обеспечение как услуга - прим. ТАСС) для федеральных и региональных органов власти, которым требуется перевод на удаленную работу. В основе решения лежит платформа MerliOnCloud, на которой развернуто программное обеспечение МойОфис", - сказали в компании.

В данное решение входят ряд приложений для совместной работы с документами и средствами коммуникаций: текстовый и табличный редакторы; сервис электронной почты; календарь и мессенджер. Перевод на данный продукт может быть осуществлен в течение одного дня после подключения бесплатного 3-х месячного доступа для 150 рабочих мест в организации. При переходе в коммерческую эксплуатацию MerliOnCloud может масштабировать решение на любое количество рабочих мест.

При этом финальная стоимость услуги на платформе MerliOnCloud будет определяться по итогам конкурсных процедур заказчиков. Другими важными факторами для госорганов станет то, что это полностью отечественное облачное решение и все данные хранятся и обрабатываются на территории РФ.