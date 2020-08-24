"Ъ": РСПП просит подключить операторов связи к разработке концепции ТВ-вещания

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросил правительство привлечь операторов связи к разработке концепции телерадиовещания в России. Об этом в понедельник сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо президента РСПП Александра Шохина вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко.

По информации издания, в РСПП считают необходимым сохранить действующий порядок распространения ТВ-каналов на основе договоров между вещателями и видеосервисами, так как в этом случае сервисы будут использовать собственный софт. Напротив, разрабатываемая концепция предполагает использование онлайн-распространения каналов первого и второго мультиплексов через основанную "Национальной медиа группой" (НМГ) компанию "Витрина ТВ" и закрепить ее монополию законодательно.

РСПП также просит передать частоты в диапазоне 700 МГц сотовым операторам для создания 5G. При этом в качестве компенсации передачи этих частот операторам связи предлагается создать фонд поддержки российского телерадиовещания, который будет финансироваться за счет средств, полученных на аукционах по распределению частот.

Предложения РСПП поддержали "Мегафон", "Вымпелком" и МТС. Как пояснил руководитель "Мегафона" по правовому взаимодействию с госорганами Никита Данилов, прямые договоры между операторами и каналами дают возможность монетизировать предоставляемый контент за счет таких дополнительных услуг, как видео по запросу, отложенный просмотр и др.

В НМГ и "Газпром-медиа" заявили "Коммерсанту", что не знают о предложениях РСПП. В секретариате вице-премьера Чернышенко не ответили на запрос издания.