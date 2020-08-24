В Хабаровском крае возобновляют поставки рыбы по доступным ценам

ХАБАРОВСК, 24 августа. /ТАСС/. Поставки свежемороженой рыбы по социальным ценам на прилавки магазинов Хабаровского края возобновлены. О соответствующих договоренностях с поставщиками рассказал журналистам в понедельник на брифинге врио губернатора Михаил Дегятрев.

Несмотря на то, что дальневосточные рыбаки добывают большие объемы рыбы, в регионе существует проблема нехватки морозильных складов для ее хранения, что огранивает возможности поставок на внутренний рынок Дальневосточного федерального округа. Также экспорт рыбы пока остается гораздо прибыльнее из-за более высоких цен. Эту проблему Дегтярев обсудил с главой Росрыболовства Ильей Шестаковым.

"Вопрос по доступной рыбе. Там понадобилась небольшая административная поддержка со стороны Росрыболовства, мы ее получили. На этой неделе уже начнутся поставки в наши магазины в Хабаровском крае горбуши и гольца с североохотоморской подзоны. До 600 т договорились по ценам за килограмм 130-150 рублей (в розницу)", - сказал Дегтярев.

Он добавил, что власти Хабаровского края продолжат работу по обеспечению поставок рыбы по доступным ценам. В регионе несколько лет с 2015 года действовал проект "Доступная рыба": по "прямым" договорам с рыбодобытчиками в торговые сети отгружалась свежемороженая рыба, в том числе лососевые по цене от 100 рублей за килограмм. В первый год работы программы цены на неразделанную мороженую рыбную продукцию в крае снизились на 6,79%.

В начале августа Дегтярев заявил о намерении разобраться с трудностями рыболовецкой отрасли региона: определить меры поддержки и упорядочить процесс добычи водных биоресурсов. Особе внимание он пообещал уделить рыборазводным заводам и правильной организации лова.