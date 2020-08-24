Ввод четверти новых торговых площадей в регионах России перенесли на 2021 год

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Ввод 25% изначально запланированных девелоперами новых торговых площадей в российских регионах перенесен с 2020 года на 2021 год. Такие данные содержатся в исследовании консалтинговой компании CBRE, которое есть в распоряжении ТАСС.

"В связи с предпринимаемыми мерами борьбы с распространением коронавируса в первом полугодии 2020 года в региональных городах не открылось ни одного нового торгового центра, а 25% изначально запланированного девелоперами объема нового ввода в 2020 году уже перенесено на следующий год", - говорится в материалах.

Утоняется, что объем нового ввода по итогам 2020 года может составить не более 330 тыс. кв. м вместо 500 тыс. кв. м, анонсированных девелоперами ранее. При этом запуск ряда крупных объектов заявлен на конец года. "В связи с этим сохраняется вероятность дальнейшего переноса дат открытия на 2021 год", - отмечается в исследовании.

Согласно материалам, в торговых центрах, готовящихся к открытию в 2020 году, уровень вакантных площадей находится на минимальных значениях. "Несмотря на то, что в большинстве регионов торговые центры были закрыты на карантин, интерес ретейлеров к новым проектам сохраняется", - приводятся слова руководителя направления аренды торговых помещений CBRE в регионах России Надежды Цветковой.

При этом аналитики компании прогнозируют, что восстановление посещаемости торгцентров и потребительской активности к допандемийному уровню на фоне сокращения доходов населения в 2020 году и возросшей безработицы произойдет не ранее второй половины 2021 года. "Покупатели медленнее возвращаются в торговые центры в городах с низким уровнем доходов, а также в городах, где по-прежнему сохраняется дефицит качественного предложения", - указывается в материалах.