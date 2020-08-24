Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 74,52 рубля

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,37%, до отметки в 74,52 рубля, курс евро опустился на 0,26%, до 87,98 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

По состоянию на 10:05 мск курс доллара находился на отметке 74,47 рубля (-0,44%), а курс евро - на уровне 87,94 рубля (-0,3%).

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,34% и достиг отметки 3005,86 пункта, индекс РТС вырос на 0,3%, до 1265,93 пункта.

По состоянию на 10:07 мск, индексы показывали положительную динамику. Так, индекс Мосбиржи уже рос на 0,87%, до 3021,8 пункта, РТС - на 1,3%, до 1278,2 пункта.