Орешкин заявил, что мировая экономика в 2020 году потеряет 5% ВВП

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Глобальный ВВП, по международным оценкам, в 2020 году упадет на 5%, то есть потеряет 3 года экономического роста, заявил помощник президента Максим Орешкин в ходе открытия второго модуля образовательной программы управленческих кадров для 100 городов.

"Действительно 2020 год стал годом больших вызовов. Если посмотреть на экономику, то последние международные оценки [говорят], что ВВП глобальный упадет на 5%. То есть только в этом году мир потеряет 3 года экономического роста", - заявил Орешкин.

Он отметил, что российская экономика прошла первый этап восстановления, но оно далеко не закончено.

По словам Орешкина, первый этап борьбы с кризисом - это глобальные макроэкономические меры: выплаты населению, меры поддержки безработных, кредиты малым компаниям по всей стране. Постепенно главная роль по восстановлению экономики будет переходить тем, кто работает на местах и делает комфортную среду для людей, бизнеса и развития, считает он. "Именно за счет этого городская экономика должна сделать шаг вперед и стать основным драйвером восстановления", - подчеркнул помощник президента.

"Экономика городов, как мы все с вами видели, пострадала сильнее всего в этот кризис. Но у всей этой истории есть позитивный момент. Мы также все с вами увидели, как города меняются, как меняется их экономика, как городская экономика отвечает на те вызовы, которые мы видим перед малым бизнесом, средним бизнесом. Видим, как этот бизнес адаптируется, как он активно внедряет онлайн-технологии, как работает в изменившейся среде", - добавил Орешкин.