Минэкономразвития подготовило проект концепции системы климатических проектов

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития подготовило и направило на согласование в заинтересованные ведомства проект концепции системы учета климатических проектов, осуществляемых на территории России, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

"Минэкономразвития направило на согласование в заинтересованные ведомства проект концепции системы учета, регистрации, выпуска в обращение и зачета результатов климатических проектов, осуществляемых на территории России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что концепция подготовлена в рамках законопроекта о государственном регулировании выбросов парниковых газов, который внесен Минэкономразвития в правительство.

"Документ впервые в России рассматривает на системной основе концептуальные рамки для регулирования добровольных климатических проектов и обращения углеродных единиц. При подготовке учитывался не только опыт России в реализации проектов совместного осуществления в рамках Киотского протокола, но и современный опыт реализации климатических проектов по добровольным международным и национальным стандартам", - подчеркнул заместитель министра экономического развития Илья Торосов.

В Минэкономразвития добавляют, что участие в климатических проектах рассматривается как способ привлечения устойчивых, в том числе зеленых, инвестиций в российскую экономику.

По данным Минэкономразвития, предусматривается создание национального регистра климатических проектов и национального реестра углеродных единиц для обеспечения прозрачности проектной деятельности и оборота углеродных единиц. Результаты климатических проектов предполагается верифицировать в соответствии с международным стандартом.

"Учитывая возрастающее внимание международных инвесторов к вопросам климатической ответственности, создание российской системы климатических проектов и обращения углеродных единиц рассматривается в качестве меры по повышению устойчивости российских компаний", - отмечают в министерстве.