"Цайняо" сократит сроки доставки смартфонов с AliExpress в Россию вдвое

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Логистическая компания "Цайняо" (Cainiao Network, принадлежит Alibaba Group) запустит специальные авиарейсы из Гонконга в Москву, которые позволят вдвое сократить сроки доставки смартфонов, планшетов, дронов и другой техники с литий-ионными аккумуляторами. Об этом говорится в сообщении компании.

"Новые трансграничные маршруты позволят доставлять самые популярные товары в несколько раз быстрее. Среднее время ожидания посылок со смартфонами и планшетами, которые заказаны у китайских продавцов, для жителей крупнейших городов может сократиться с 30 до 15 дней уже в течение ближайших месяцев", - говорится в сообщении.

На электронику приходится около трети всех доставок "Цайняо" в Россию. "Раньше эти товары доставлялись в основном автотранспортом. И вместе с сортировкой от заказа до вручения могло пройти около месяца", - отметил генеральный директор "Цайняо" в России и странах СНГ Вячеслав Савин, слова которого приводятся в сообщении.

Для нового маршрута действуют ограничения: например, авиаперевозка будет ограничена товарами с объемом литий-ионных батарей до 20 000 mAh. Поэтому ноутбуки и портативные средства зарядки пока будут доставляться наземных транспортом до запуска новых направлений.

"Цайняо" является вторым по объемам в мире грузовым трансграничным перевозчиком: средний объем ежедневных отправлений составляет около 2 млн в день. Более 25% всех посылок, которые обрабатывает "Цайняо", приходится на Россию. "Цайняо" выполняет грузовые рейсы в РФ в партнерстве с авиакомпаниями "Авиастар-ТУ" и "Атран". Всего "Цайняо" использует более 10 грузовых самолетов для перевозки заказов в Россию, которые на регулярной основе выполняют более 20 рейсов в неделю в Москву, Новосибирск, а также в хабы компании в Европе. В августе оператор пополнил число грузовых бортов для перевозки грузов самолетом Boeing 757-200.