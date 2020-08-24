"Роснефть" в рамках выкупа акций приобрела 169 тыс. глобальных депозитарных расписок

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. "Роснефть" продолжает обратный выкуп акций (buyback), в период с 17 по 21 августа приобрела еще 10 тыс. обыкновенных акций и 169 196 глобальных депозитарных расписок (GDR). Об этом говорится в сообщении нефтяной компании.

Стоимость выкупленных акций и расписок оценивается примерно в $0,9 млн.

"Роснефть" осуществляет приобретение акций на 100-процентное дочернее общество "РН-Капитал". Банком-агентом выступает UBS. На текущий момент в рамках программы компания выкупила 22 239 160 обыкновенных акций и 22 755 894 GDR.

23 марта 2020 года стало известно, что совет директоров "Роснефти" принял решение об изменении параметров обратного выкупа акций на фоне волатильности рынка нефти, с этого же дня компания приступила к buyback.

Совет директоров "Роснефти" в августе 2018 года одобрил параметры первой в истории компании программы приобретения акций на открытом рынке на сумму до $2 млрд, рассчитанной до конца 2020 года.