Почти 800 идей представили на треке "Новая молодежная повестка" к форуму АСИ и Роскогресса

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Почти 800 идей представлено для трека "Новая молодежная повестка" в рамках форума "Сильные идеи для нового времени", организуемого Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом Росконгресс. Такие данные содержатся в презентации, представленной в понедельник в ходе обсуждения трека на площадке ТАСС.

До 24 августа включительно все желающие могут представить свои идеи по семи направлениям форума на крауд-платформе idea.asi.ru. Отобранные предложения дорабатываются вместе с экспертами. Наиболее значимые инициативы получат поддержку АСИ и партнеров, а авторы топ-100 идей представят их на форуме руководству страны. Идеи, которые собираются по треку "Новая молодежная повестка", ориентированы на создание условий для развития и самореализации молодежи.

Как следует из презентации, на данный трек предложено 793 идеи. Участниками трека стали представители бизнеса, студенты, учителя и ученики. Наиболее активными регионами по числу заявок стали Москва (предложена 101 идея), Краснодарский край (45), Ростовская область (43), Тульская область (39), Московская область (27).

Наибольшее число идей посвящено самореализации молодежи в креативных индустриях, на втором месте - тема новых форматов практик, стажировок и трудоустройства. Также темы касаются акселерации проектов и популяризации предпринимательства, привлекательности регионов для молодежи, новых возможностей и форм поддержки при старте бизнеса, говорится в презентации.

Форум АСИ и Фонда Росконгресс "Сильные идеи для нового времени" пройдет в октябре в Сочи. Организационный комитет форума возглавляет первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Генеральный информационный партнер - информационное агентство ТАСС.