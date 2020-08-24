"Россети Московский регион" снизили чистую прибыль по МСФО в I полугодии на 4,6%

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Компания "Россети Московский регион" (входит в группу "Россети") по итогам работы в первом полугодии 2020 года снизила чистую прибыль по МСФО по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 4,6%, до 5,6 млрд рублей. Об этом говорится в отчете компании.

Выручка незначительно выросла и составила 78,6 млрд рублей (78,5 млрд рублей годом ранее), в том числе выручка от нетарифных услуг стала больше на 22,6%, до 1,5 млрд рублей.

Показатель EBITDA сократился на 3,3%, до 21 млрд рублей. Операционные расходы возросли на 1,1%, до 70,8 млрд рублей.

В компании разработан и реализуется план по сохранению финансовой устойчивости, предусматривающий контроль и оптимизацию операционных расходов, рефинансирование долговых обязательств для снижения стоимости фондирования, рост доходов от нетарифных услуг, введение приоритизированного подхода к реализации инвестиционных проектов и оптимизацию оборотного капитала, уточняется в сообщении. "Реализация мероприятий плана позволила минимизировать негативное влияние карантинных ограничений на консолидированную чистую прибыль", - сообщает компания.

В консолидированную отчетность включены компании "МОЭСК-Инжиниринг", "Завод по ремонту электротехнического оборудования" и "Энергоцентр".

Компания "Россети Московский регион" - одна из крупнейших электросетевых компаний страны, работающая на территории Московского региона. Она входит в группу "Россети" и обслуживает более 600 подстанций, более 73 тыс. км воздушных линий и около 80 тыс. км кабельных сетей.