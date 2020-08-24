Минэнерго намерено двукратно снизить сроки подключения населения к газу

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Министерство энергетики России намерено снизить средний срок подключения населения к газу с 240-280 дней - до 120-130 дней. Это можно сделать за счет создания в каждом из регионов единого оператора, ответственного за процедуру, благодаря использованию многофункциональных центров (МФЦ), а также принципа "одного окна", рассказал во время рабочего совещания в "Единой России" по вопросам газификации регионов заместитель министра энергетики Павел Сорокин.

"Мы предлагаем активно задействовать МФЦ для того, чтобы комплексный договор газоснабжения потребитель заключал фактически в одной интеграции. Чтобы все делалось посредством взаимодействия МФЦ, единого оператора и "Газпрома". Это позволит существенно снизить сроки, которые сейчас в среднем по стране от 240 до 280 дней, это долго. При условии наличия трубопроводной инфраструктуры рядом мы ставим себе цель данный срок сократить до 120-130 дней", - заметил он.

Сорокин напомнил, что текущая модель газификации требует определенных изменений: власти хотят в каждом из регионов назначить единого оператора, который полностью бы замыкал на себе вопросы, связанные с подключением населения к газу. В большинстве субъектов Федерации им может стать "Газпром", при этом доведение газа до границ участка будет бесплатным.

"Доведение газа непосредственно до участка будет бесплатным. Что касается плиты или котлового оборудования, то это выбор потребителя, который он будет делать, но доведение трубы и внутрипоселковых сетей до границы участка - фактически бесплатно", - сказал замминистра.

Он отметил, что в настоящий момент власти ищут источник средств для ускорения процесса газификации. "Это вопрос не одного триллиона рублей, чтобы эту инфраструктуру создать, довести до целевого уровня (газификации в среднем по России) - в 83%", - считает Сорокин.

По его словам, стоимость строительства газопроводов можно снизить более, чем на 30% только за счет изменения строительных стандартов и ряда нормативов. "Например, у нас есть абсурдная ситуация, когда с одной стороны дороги в поселке граждане подключаются к газу с тарифом на подключение в размере до 60 тыс. руб., а с другой стороны дороги - платят уже 500 тыс. Устранение таких неточностей позволит существенно снизить стоимость подключения для граждан, уменьшит возможности для злоупотреблений и удешевит стоимость строительства", - подчеркнул он.