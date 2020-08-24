Кабмин расширяет возможности использования средств социального контракта

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Правительство России расширяет возможности использования средств, полученных гражданами по социальному контракту, их можно будет тратить на текущие нужды. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в понедельник на оперативном совещании со своими заместителями.

"Правительство расширяет возможности использования средств социального контракта, - сообщил он. - Теперь при необходимости их можно будет направить на решение текущих проблем, например, на покупку школьной формы, другой одежды и обуви детям, а также на ряд иных жизненно необходимых трат".

По словам Мишустина, также упрощены правила трудоустройства граждан, заключивших социальные контракты. "Теперь они смогут сразу оформиться на работу, если нет необходимости проходить стажировку, - пояснил он. - Рассчитываем, что эти меры помогут людям, заключившим социальный контракт, быстрее решить проблемы".

Премьер подчеркнул, что в России уже заключено 58 тыс. социальных контрактов в 21 пилотном регионе. "Это значит, что после заключения договора с органом соцзащиты человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, получает государственную социальную помощь, в том числе социальные услуги, денежную выплату, необходимые товары", - сказал глава кабмина.

Поддержка на основании социального контракта осуществляется с 2019 года по нацпроекту "Демография", который инициировал президент РФ Владимир Путин. Соцконтракты вводятся в российских регионах для решения задачи по снижению уровня бедности. Претендовать на поддержку могут малоимущие семьи, в которых по не зависящим от них причинам среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Семьи заключают контракт с органами социальной защиты, которые берут их на сопровождение.