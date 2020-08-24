Квота на госзакупки российской радиоэлектроники может составить минимум 45%

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Квота на закупки госзаказчиками и госкомпаниями отечественной продукции радиоэлектронного комплекса может быть установлена на уровне не менее 45%, заявил замглавы Минпромторга Олег Рязанцев в ходе форума "Армия-2020".

Он напомнил, что поправки о госзакупках предполагают обязательную минимальную долю госзакупок у отечественных производителей, которая будет устанавливаться с учетом компетенций предприятий.

"Сейчас [подзаконные] акты прорабатываются вместе с Минфином и Минэкономразвития. По планам, они должны быть утверждены в октябре этого года правительством. Мы в этих нормативных актах ставим себе такую рамку, чтобы по продукции радиоэлектронного комплекса, и по 44-ФЗ, и по 223-ФЗ объем закупок отечественного производителя был не менее 45%", - сказал замминистра.

"Очень амбициозная задача, но тем не менее мы с коллегами из наших госкорпораций, наших предприятий считаем, что она вполне реализуема", - добавил замминистра.

По его словам, квотирование не предполагает навязывания заказчикам неконкурентной продукции, ее качество будет жестко контролироваться.

В конце июля президент РФ Владимир Путин подписал два закона, которые касаются особенностей проведения госзакупок и закупок компаний с государственным участием и устанавливают обязательную минимальную долю закупки товаров, произведенных в странах ЕАЭС. Законы призваны ориентировать такие закупки преимущественно на отечественную продукцию, в том числе в рамках диверсификации организаций оборонно-промышленного комплекса в части стимулирования выпуска высокотехнологичной гражданской продукции.