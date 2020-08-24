Росстандарт сообщил об отзыве 104 автомобилей Bentley Bentayga

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. ООО "Фольксваген Груп Рус", - официальный представитель Bentley в России - отзывает 104 автомобиля Bentley Bentayga, говорится в сообщении Росстандарта.

Речь идет об автомобилях, реализованных в 2018-2020 годы. "Причиной отзыва транспортных средств является быстроразъемная муфта топливопровода, расположенная в моторном отсеке, которая может подвергаться воздействию температур, превышающих конструктивно допустимую рабочую температуру. Под воздействием таких повышенных температур материал быстроразъемной муфты топливопровода может размягчиться, в результате чего вероятна утечка топлива. Утечка топлива создает риск возгорания", - уточнили в ведомстве.

На транспортных средствах заменят быстроразъемную муфту топливопровода и при необходимости обновят программное обеспечение управления вентилятором радиатора.

Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.