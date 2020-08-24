В России более 17,5 тыс. несовершеннолетних занимаются предпринимательством

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Свыше 17,5 тыс. людей в возрасте 14-18 лет занимаются предпринимательством в России, что является огромным потенциалом для экономики страны. Об этом сообщила в понедельник корпоративный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Елена Мякотникова в ходе онлайн-обсуждения на площадке ТАСС трека "Новая молодежная повестка" форума "Сильные идеи для нового времени", организуемого АСИ и Фондом Росконгресс.

"Всего 17 564 человека на 1 августа несовершеннолетних платят налоги, из них более 1 тыс. человек - в возрасте 14-15 лет, согласно данным налоговой службы. И это несмотря на сложности, которые есть, не до конца отработанные алгоритмы, полное отсутствие помощи при регистрации", - сказала она, говоря о российской молодежи, занимающейся предпринимательством.

По ее словам, если процедуру регистрации и сопровождения молодых предпринимателей "сделать хотя бы немножко удобнее, помогать с наставничеством, бухгалтерией и с ресурсами - это огромный потенциал для экономики".

Все желающие могут представить свои идеи по семи направлениям форума на крауд-платформе idea.asi.ru. Прием заявок в понедельник продлен с 24 августа до 10 сентября включительно. Отобранные предложения дорабатываются вместе с экспертами. Наиболее значимые инициативы получат поддержку АСИ и партнеров, а авторы топ-100 идей представят их на форуме руководству страны. Идеи, которые собираются по треку "Новая молодежная повестка", ориентированы на создание условий для развития и самореализации молодежи.

Авторы 100 лучших идей, прошедших экспертный отбор, смогут презентовать их на форуме "Сильные идеи для нового времени" в Сочи в октябре. По итогам форума самые перспективные предложения получат поддержку организаторов и партнеров мероприятия.